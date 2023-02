Comment protéger le bois de palette ?

Si vous vous intéressez aux projets de bricolage et de rénovation de maisons, vous vous êtes probablement déjà demandé comment traiter le bois de palettes pour l’intérieur. Les palettes en bois sont extrêmement polyvalentes. Après avoir servi de cadre en bois pour l’expédition, elles peuvent être transformées pour une grande variété de nouveaux usages. Les palettes en bois usagées sont assez bon marché (certaines entreprises les donnent même gratuitement), il est donc facile de comprendre pourquoi elles sont devenues une source populaire de matériaux de recyclage. Avant de nous plonger dans le traitement qui rend les palettes en bois sûres pour un usage intérieur, examinons de quoi elles sont faites et comment choisir les palettes les mieux adaptées à vos besoins.

Deux des types de bois les plus courants utilisés pour la fabrication des palettes en bois sont le chêne et le pin jaune du sud. Le bois de pin est un des préférés car il est bon marché, facile à trouver et peut être séché au four. Quant au chêne, c’est une variété de bois dur très appréciée pour sa résistance et sa durabilité. Le bois de chêne qui n’entre pas dans la composition des meubles est transformé en palettes.

La plupart des bois pour palettes ne sont pas traités chimiquement s’ils sont destinés à un usage domestique. S’il ne porte pas de cachet ou de marquage, c’est qu’il n’a été utilisé qu’en France et qu’il est très probablement déjà sûr pour un usage intérieur.

Choisir une palette

Avant de continuer à lire sur la façon de traiter le bois de palettes pour l’intérieur, voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix des palettes de votre projet.

Si elle porte un cachet, elle ne doit pas porter le code “MB”.

MB signifie bromure de méthyle et cela signifie que le bois a été fumigé avec un pesticide. Même avec un traitement, ce bois n’est pas sûr à l’intérieur de votre maison. Les palettes portant les codes HT (traité à la chaleur), DB (écorcé) ou KN (séché au four) peuvent être utilisées.

Vérifiez que le bois est propre

Si vous voyez des signes d’une grande tache, d’un déversement, d’une décoloration ou de taches, il est possible que la palette soit contaminée par un produit chimique renversé. Même si vous ne pouvez pas identifier l’origine de la tache, il est préférable de passer sur cette palette pour être sûr.

Vérifiez également que le bois de la palette ne dégage pas d’odeurs étrangères ou étranges. Les palettes, même les vieilles palettes usagées, doivent sentir le bois et non les produits chimiques.

Vous ne savez jamais quelles palettes ont été utilisées à l’origine pour le transport, et il est toujours plus sûr de passer sur celles qui auraient pu être exposées à des produits chimiques nocifs au cours du transport.

Évitez les palettes peintes

Ils appartiennent à des sociétés de location de palettes et vous risquez de devoir payer des frais juridiques si vous les utilisez pour des projets domestiques ou des travaux manuels.

Approvisionnement des palettes

Votre compagnie locale de transport ou de mise en caisse peut avoir un stock de palettes en bois qu’elle n’utilise plus. Elle peut également vous dire quels produits ont été expédiés dans ces palettes et si celles-ci peuvent être utilisées sans danger à l’intérieur.

Si vous ne trouvez pas d’entreprises de transport locales, voici quelques autres endroits où vous pouvez chercher des palettes à utiliser pour des projets d’intérieur :

Concessionnaires de motos

Les motos neuves sont souvent expédiées dans des palettes de bois surdimensionnées. Ces concessionnaires ont souvent une journée “libre” pour se débarrasser de leurs caisses et palettes.

Magasins de fournitures pour animaux

Si vous cherchez du bois de résineux, une animalerie est le meilleur endroit pour le trouver. Et comme ces palettes sont utilisées pour transporter des fournitures pour animaux, vous pouvez les utiliser sans danger pour votre projet d’artisanat.

Chantiers de construction

Les palettes en bois que l’on trouve dans ces endroits ne contiennent généralement que du ciment et des composés pour joints, qui sont tous des matériaux non toxiques.

Les scieries

Les scieries ont souvent une ou deux palettes qui traînent. Ces palettes sont également très utiles car elles ne servent généralement qu’à transporter d’autres bois.

Entreprises de jardinage et d’aménagement paysager

Vous pouvez souvent trouver des palettes en bois dur dans les entreprises d’aménagement paysager ou les jardineries. En raison de sa résistance, le bois dur est souvent utilisé pour supporter le poids du gazon et des plantes.

Préparer le bois pour l’utilisation

Maintenant que vous avez soigneusement choisi et acheté la palette dont vous avez besoin, vous devez savoir comment traiter le bois de la palette pour un usage intérieur.

Il est étonnamment simple de traiter le bois de palette. Il suffit de suivre ces étapes rapides et faciles, et vous êtes prêt à vous lancer dans l‘artisanat !

Nettoyez-les

Frottez le bois avec de l’eau savonneuse mélangée à de l’eau de javel. Après le nettoyage et le rinçage, laissez sécher complètement avant de commencer à travailler le bois.

Démontez le bois

Selon l’utilisation que vous ferez des palettes, cela pourrait être votre prochaine étape. Vous aurez besoin de ces outils pour déconstruire les palettes :

un marteau et un pied-de-biche – pour desserrer les planches serrées et les séparer

Outil oscillant – pour travailler rapidement les clous rouillés

Poinçon – pour libérer les vis, les anneaux ou les clous à tige spiralée les plus tenaces

Poncez et passez à la finition

Si vous voulez utiliser vos palettes nettes, la deuxième étape consiste à utiliser une ponceuse pour lisser le bois et enlever la saleté de surface. Cela permet également de peindre le bois plus facilement. Cependant, si vous optez pour un aspect patiné, vous ne voudrez pas poncer vos palettes car cela ruinerait l’esthétique rustique.

Si vous visez un aspect de placage terni, les produits de finition naturels à base de cire d’abeille vous aideront à obtenir cette finition ancienne et usée.

Coupez et façonnez

Coupez le bois dans la forme qui vous convient ! Cependant, veillez à éviter de couper à proximité de fentes, de trous ou de fissures dans le bois, car cela entraînera encore plus de fissures et de cassures dans le bois.

Du film étirable pour protéger les palettes

Vous désirez en apprendre davantage sur la protection du bois de palette ? Il est vrai que ce type de bois peut assez facilement s’abîmer, c’est pourquoi vous devez prendre quelques précautions. Quel matériel utiliser pour le protéger ? Il existe bien des façons de faire, mais nous allons dans cet article aborder le film étirable. Il s’agit d’une merveilleuse façon de les protéger. Vous souhaitez en savoir davantage sur l’achat de film étirable pour la protection de palette ? Il vous suffit de poursuivre la lecture de cet article pour avoir la réponse à toutes vos questions.

Qu’est-ce que du film étirable ?

Vous savez probablement ce qu’est du film étirable, mais pour rappel, nous allons tout de même définir de quoi il s’agit. Il s’agit donc d’un film très fin et manipulable qui, malgré son absence d’épaisseur, est très robuste et protège bien les matériaux. Il permet également d’empêcher au bois de se faire attaquer ou de prendre la poussière.

Pourquoi utiliser du film étirable ?

Le film étirable est une très bonne solution quand il s’agit de protéger vos palettes car c’est un matériau peu coûteux et très efficace, qui saura vous aider à maintenir vos palettes en très bon état.

Dernières réflexions

Maintenant que vous savez comment traiter le bois de palettes pour l’intérieur, vous êtes prêts à vous lancer dans vos projets !

Vous avez besoin d’aide pour trouver des palettes pour vos projets d’intérieur ? Ou vous avez un projet de grande envergure qui nécessite beaucoup de bois de palette ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour commander des palettes neuves qui répondront parfaitement à tous vos besoins en matière de projets d’intérieur !