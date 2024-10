Combien coûte la pose de Velux ?

L’installation d’une fenêtre de toit, plus communément appelée Velux, est une excellente solution pour apporter lumière naturelle et aération dans vos combles ou pièces sombres. Avant d’entreprendre ces travaux, il est important de connaître les différents facteurs qui influencent le coût total de la pose et de la fenêtre elle-même. Cet article vous donne une vue d’ensemble sur les prix à prévoir pour l’achat d’un Velux, le coût de la main-d’œuvre, et les facteurs à prendre en compte lors de la pose par un professionnel.

Les éléments qui influencent le coût d’installation

Plusieurs facteurs peuvent faire varier le prix final de l’installation d’un Velux :

Le type de fenêtre : Les Velux se déclinent en plusieurs modèles avec des systèmes d’ouverture différents. Vous pouvez opter pour une ouverture par rotation, par projection, ou encore un modèle motorisé. Chaque type d’ouverture a un impact direct sur le prix final. La taille de la fenêtre : Les dimensions du Velux influencent également son prix. Les modèles standards (78 x 98 cm) sont généralement plus abordables que les grandes tailles (114 x 118 cm). Les travaux de maçonnerie : Si vous installez un Velux sur un toit existant, des travaux de maçonnerie peuvent être nécessaires pour créer l’ouverture dans la toiture. Cela inclut la création d’un chevêtre pour stabiliser la fenêtre et assurer son étanchéité. L’accessibilité du toit : L’installation sur un toit facilement accessible coûtera moins cher que sur un toit nécessitant des échafaudages ou des équipements spéciaux. Les accessoires : Des éléments comme des volets roulants, un vitrage spécial (anti-bruit, à contrôle solaire), ou une motorisation, peuvent également alourdir la facture.

Le coût d’un Velux en fonction du type d’ouverture

Le prix de la fenêtre de toit elle-même dépend du type d’ouverture choisi. Voici les principales options :

Velux à ouverture par rotation : C’est le modèle le plus courant et aussi l’un des plus abordables. Son prix, pose comprise, oscille entre 450 € et 1 200 €.

: C’est le modèle le plus courant et aussi l’un des plus abordables. Son prix, pose comprise, oscille entre 450 € et 1 200 €. Velux à ouverture par projection : Il s’ouvre vers l’extérieur, libérant ainsi de l’espace à l’intérieur de la pièce. Ce modèle est un peu plus cher, avec un prix compris entre 550 € et 1 400 €.

: Il s’ouvre vers l’extérieur, libérant ainsi de l’espace à l’intérieur de la pièce. Ce modèle est un peu plus cher, avec un prix compris entre 550 € et 1 400 €. Velux motorisé : Ce type de fenêtre permet une ouverture électrique, idéale pour les fenêtres difficiles d’accès. Les prix démarrent à 800 € et peuvent atteindre 1 550 €, selon les options de motorisation.

: Ce type de fenêtre permet une ouverture électrique, idéale pour les fenêtres difficiles d’accès. Les prix démarrent à 800 € et peuvent atteindre 1 550 €, selon les options de motorisation. Velux balcon : Un modèle récent combinant deux éléments : une fenêtre en partie haute et un garde-corps en partie basse. Le coût, pose comprise, varie entre 3 600 € et 5 000 €, en fonction de la taille et des finitions.

Pourquoi faire appel à un artisan pour la pose d’un Velux ?

Installer une fenêtre de toit nécessite des compétences spécifiques, notamment en charpenterie et en étanchéité. Il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel, car une mauvaise installation peut entraîner des infiltrations d’eau, des problèmes d’isolation, voire des dégâts structurels. Voici les avantages de confier cette tâche à un artisan :

Garantir une étanchéité parfaite : L’étanchéité est essentielle pour éviter les infiltrations. Un artisan expérimenté saura s’assurer que la fenêtre de toit est bien intégrée dans la structure existante, avec des raccordements adaptés. Respect des normes de sécurité et d’isolation : L’installation d’un Velux doit respecter des normes strictes, notamment en matière d’isolation thermique (conformité à la réglementation thermique RT 2012). Un artisan certifié garantira que ces règles sont respectées. Gain de temps et tranquillité d’esprit : Poser soi-même une fenêtre de toit peut être complexe, surtout si l’on manque de pratique. En faisant appel à un professionnel, vous évitez les erreurs coûteuses et bénéficiez d’une garantie décennale.

Coût de la pose par un artisan

Le prix de la main-d’œuvre pour la pose d’un Velux varie selon plusieurs critères :

Type de Velux : Un Velux classique avec une ouverture par rotation coûte entre 200 € et 700 € pour la main-d’œuvre, en fonction de la complexité de la pose et de l’accessibilité du toit​.

: Un Velux classique avec une ouverture par rotation coûte entre 200 € et 700 € pour la main-d’œuvre, en fonction de la complexité de la pose et de l’accessibilité du toit​. Travaux complémentaires : Si vous installez un Velux dans une construction neuve, les travaux seront plus simples qu’en rénovation, où il faut prévoir la dépose d’un ancien élément (par exemple une lucarne) ou des ajustements de la charpente. Ces travaux additionnels peuvent faire grimper la facture.

: Si vous installez un Velux dans une construction neuve, les travaux seront plus simples qu’en rénovation, où il faut prévoir la dépose d’un ancien élément (par exemple une lucarne) ou des ajustements de la charpente. Ces travaux additionnels peuvent faire grimper la facture. Accessibilité du toit : Si la fenêtre doit être posée en hauteur ou dans une zone difficile d’accès, des échafaudages ou équipements spécifiques peuvent être nécessaires, augmentant le coût de 10 % à 30 %.

Quel artisan contacter ?

Pour poser un Velux, plusieurs types d’artisans peuvent intervenir, chacun apportant son expertise :

Un charpentier ou couvreur : Ce sont les artisans les plus courants pour ce type de travaux. Ils sont habitués à intervenir sur les toits et maîtrisent les problématiques liées à l’étanchéité et à l’isolation. Un menuisier : Il peut également poser un Velux, surtout si des ajustements de la charpente ou de la menuiserie sont nécessaires. Un artisan spécialisé dans la rénovation énergétique : Si votre projet vise à améliorer la performance thermique de votre habitation, ces artisans peuvent vous conseiller sur les meilleurs modèles et les subventions disponibles comme MaPrimeRénov.

Pour trouver le bon artisan, demandez plusieurs devis et vérifiez les qualifications (RGE – Reconnu Garant de l’Environnement, par exemple) afin de garantir l’éligibilité aux aides financières.

Quelle préparation pour la pose d’un Velux ?

Avant l’installation d’un Velux, certaines étapes de préparation sont cruciales pour garantir un chantier sans surprises :

Les démarches administratives : En France, l’installation d’un Velux modifie l’aspect extérieur de votre toit. Vous devez donc déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Selon le plan local d’urbanisme (PLU) de votre commune, la pose d’un Velux peut être soumise à certaines restrictions, surtout dans des zones classées. L’ouverture de la toiture : Une des premières étapes consiste à réaliser l’ouverture dans le toit. Cela inclut le retrait des tuiles et la création d’un chevêtre (renforcement de la charpente) pour assurer la solidité de la structure autour du Velux. Vérification de la pente du toit : La pente de votre toit doit être compatible avec le type de Velux que vous souhaitez installer. Par exemple, un Velux à ouverture par projection nécessite une pente comprise entre 15° et 55°. En cas de doute, l’artisan pourra vous conseiller sur le modèle adapté​

Dois-je refaire ma décoration ?

L’installation d’un Velux peut nécessiter des travaux supplémentaires à l’intérieur de votre maison. En effet, une fois la fenêtre de toit posée, des finitions seront indispensables pour intégrer parfaitement la nouvelle ouverture à la décoration de la pièce :

Les travaux de plâtrerie : Après la pose, des retouches de plâtrerie autour de la fenêtre seront souvent nécessaires pour harmoniser les contours avec le reste de la pièce. La peinture ou le papier peint : Ces finitions dépendront de l’état des murs après les travaux. Vous devrez peut-être repeindre ou ajuster les revêtements muraux après l’installation. Décoration intérieure : Un Velux apporte une lumière naturelle généreuse qui peut transformer l’atmosphère d’une pièce. Vous pourriez envisager de revoir l’aménagement ou la décoration pour tirer pleinement parti de cette nouvelle luminosité.

Faut-il tout démolir ?

Non, l’installation d’un Velux ne nécessite pas une démolition complète de votre toiture ou de vos combles. Cependant, selon la configuration de votre toit et la présence d’obstacles (comme des poutres), certains ajustements pourraient être nécessaires. Un professionnel pourra évaluer si des modifications plus importantes doivent être envisagées, mais la démolition complète est rare dans ces projets​.

Les aides financières disponibles

En France, l’installation d’un Velux peut bénéficier de certaines aides financières, notamment si les travaux permettent d’améliorer la performance énergétique du logement :

MaPrimeRénov’ : Sous conditions de ressources, cette aide peut financer une partie de l’installation si elle améliore l’isolation.

: Sous conditions de ressources, cette aide peut financer une partie de l’installation si elle améliore l’isolation. TVA réduite à 5,5 % : Valable pour les travaux d’amélioration énergétique, comme l’installation de Velux avec vitrage performant.

Le prix de la pose d’un Velux dépend principalement du modèle de la fenêtre, de la complexité des travaux, et des accessoires choisis. Les tarifs peuvent varier de 450 € pour un modèle basique à plus de 5 000 € pour des installations haut de gamme comme les Velux balcon. Faire appel à un artisan qualifié est essentiel pour garantir une installation durable et conforme aux normes. N’oubliez pas de vérifier les aides financières dont vous pourriez bénéficier pour alléger le coût total de votre projet.

